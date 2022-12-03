«Байкальский медицинский журнал» - профессиональное медицинское издание, в котором отражаются результаты новейших исследований в области клинической и фундаментальной медицины: патологической физиологии, внутренних болезней и хирургии.

Журнал индексируется: Международная система библиографических ссылок (Crossref); Российская государственная библиотека (РГБ); Open Science Framework (OSF); Киберленинка; РИНЦ; Единый электронный каталог «Российская медицина» (RusMed); Центральная научная библиотека ИНЦ СО РАН (ЦНБ).

Рецензируемый научно-практический «Байкальский медицинский журнал» «Baikal Medical Journal» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 12 мая 2022 года (Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-83228 — сетевое издание).

Электронная версия журнала с мультимедийными приложениями доступна по адресу https//:bmjour.ru. Периодичность 4 выпуска в год. Оригинальность принимаемых статей 90-95% по системе "Антиплагиат".

Выходит при поддержке Федерального государственного бюджетного учреждения высшего образования «Иркутский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и Федерального бюджетного научного учреждения "Иркутский научный центр хирургии и травматологии".

В издании представлен уникальный клинический и экспериментальный опыт как практических врачей, так и специалистов разных научных и клинических школ. Публикуются новости медицинского и фармацевтического сообществ, научно-практические статьи для целевой аудитории - врачей различных специальностей.

Журнал имеет богатую историю. Первое издание журнала вышло в свет в 1923 году под названием «Иркутский медицинский журнал», который освещал деятельность «Научно-медицинского общества врачей» при Иркутском государственном университете. Ответственными редакторами этого издания в разные годы были профессора А.А. Мелких, Н.Н. Топорков, В.С. Левит, Н.Д. Бушмакин; Н.С. Спасский, Н.П. Шавров, М.П. Михайлов, Я.В. Плавинский, А.М. Попов, Ф.Л. Юдалевич, В.П. Занченко, В.П. Иванов, П.А. Ломовицкий, В.А. Донсков, Н.И. Агапов, В.С. Дерябин, А.Т. Бондаренко, А.А. Корчагин, Н.Н. Клодницкий, Н.А. Синакевич, доктора А.Н. Бек, В.Н. Моросанов, техническими секретарями — О.И. Бронштейн, А.М. Скородумов, З.Г. Франк-Каменецкий.

В 1930 году «Иркутский медицинский журнал», «Омский медицинский журнал» и «Сибирский архив теоретической и клинической медицины» с целью сокращения расходов на подписку у медицинских работников было решено объединить в «Сибирский клинико-профилактический журнал».

В 90-х гг. было принято решение продолжить традиции "Иркутского медицинского журнала" и в 1994 г. Восточно-Сибирским региональным Управлением регистрации и контроля за соблюдением законодательства о средствах массовой информации и печати при Государственном Комитете РФ по печати 30 июня 1994 г. был зарегистрирован "Сибирский медицинский журнал" под регистрационным № И-162. В 2003 г. журнал был перегистрирован в Министерстве РФ по делам печати, телерадиовещанию и средств массовых коммуникаций (регистрационный № СМИ №77-15668 от 22 июля 2003 г., ISSN 1815-7572). Учредителями журнала стали ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава Российской Федерации, ФГБОУ ВО "Бурятский государственный университет", ФГБОУ ВО "Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого" Минздрава Российской Федерации и Монгольский национальный университет медицинских наук.

"Сибирский медицинский журнал" издавался в печатном виде с периодичностью 8 номеров в год. С 2002 г. журнал включен в перечень периодических научных и научно-практических изданий, выпускаемых в Российской Федерации и рекомендуемых ВАК для публикации результатов исследований диссертаций на соискание учёных степеней.

Главным редактором журнала долгое время был доктор биологических наук, профессор, почетный работник высшего образования, почётный ректор и заведующий кафедрой медицинской биологии Иркутского государственного медицинского университета Майборода Аскольд Александрович.

Журнал освещал проблемы медицинской науки и практического здравоохранения в рубриках: научные обзоры, оригинальные исследования, здоровье и вопросы организации здравоохранения, случаи из практики, образ жизни и экология, лекции, история науки и здравоохранения, лекарственные растения, аспекты медицинского права и этики.

В течение 12 лет большую роль в развитии и продвижении журнала вела заместитель главного редактора профессор Т.П. Сизых. После ее переезда в г. Красноярск для работы в журнале «Сибирское медицинское обозрение», с 2006 года развитием журнала активно занимался заместитель главного редактора д.м.н., профессор А.Н. Калягин. Журнал получил известность в медицинском сообществе.

В 2022 г. в связи с изменением законодательства Российской Федерации журнал был перерегистрирован под названием "Байкальский медицинский журнал" «Baikal Medical Journal» под регистрационным номером Эл № ФС77-83228. Учредителями журнала стали ФГБОУ ВО «Иркутский государственный медицинский университет» Минздрава Российской Федерации и ФГБНУ «Иркутский научный центр хирургии и травматологии».

В 2023 г. история журнала составит 100 лет.